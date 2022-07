Luzern: Dealerin verkaufte 3,8 Kilo Kokain und muss ins Gefängnis

Wegen mehrfacher Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz und wegen Widerhandlung gegen das Waffengesetz hat das Luzerner Kriminalgericht eine Frau (49) schuldig gesprochen. Sie war 2014 wegen privater Schwierigkeiten in eine finanzielle Notlage geraten. So hatte sie etwa von ihrem Ex-Mann keine Unterhaltszahlungen für das gemeinsame Kind erhalten. Auf Anraten von Bekanntschaften stieg sie in den Handel mit Kokain ein, um ihre Schulden zu begleichen.

So verkaufte die Frau ab August 2014 bis Ende 2014 200 Gramm Kokaingemisch. In der Zeit danach baute sie «ihren Kokainhandel stetig bis zu einer jährlichen Verkaufsmenge von einem Kilogramm Kokain aus», wie es im Urteil des Kriminalgerichts heisst. In der Stadt Luzern und Umgebung hatte sie vier bis fünf regelmässige Abnehmer. Die Drogen verkaufte sie aber auch in Bordellen und an «etliche unbekannte Konsumenten auf der Strasse und in Bars». Mit dem Geld bezahlte die Frau Schulden und bestritt ihren Lebensunterhalt.