Dean Schneider hat seine Eli geheiratet

Er fliege am Montag in einer Woche zurück in die Hakuna-Mipaka-Oase und könne es kaum erwarten, wieder mit allen Tieren vereint zu sein.

Der Zürcher sei an einem Punkt in seinem Leben angekommen, an dem die sozialen Medien nicht mehr die oberste Priorität hätten.

Er will weiter Inhalte produzieren

Die sozialen Medien würden für ihn zwar noch eine wichtige Rolle spielen, aber er sei an einem Punkt in seinem Leben angekommen, an dem sie nicht mehr die oberste Priorität hätten «und an dem einige Teile meines Lebens mehr Privatsphäre und Zeit verdienen als andere».



Er werde weiterhin mit seinen Fans in Verbindung bleiben und tierische Inhalte produzieren und posten, versichert er. Und weiter: «Ich werde auch weiterhin die tollsten Aspekte aus meinem Privatleben mit euch teilen. Aber in diesem Kapitel meines Lebens sind mir Familie und Qualitätszeit wichtiger geworden als je zuvor.»