Löwenflüsterer Dean Schneider ist nach Malaria-Infektion zurück in der Schweiz

Eigentlich hatte Dean Schneider auf seiner Reise durch Uganda noch vieles vor. Jedoch machte ihm Malaria einen Strich durch die Rechnung. Der 29-Jährige und sein Team hatten sich wohl zuvor in Kenia mit der Tropenkrankheit infiziert, wie der einstige Banker in seiner Instagram-Story nun verriet. «Wir hatten sehr, sehr hohes Fieber, viel geschwitzt, Durchfall und Erbrechen», erinnert er sich. Die Situation sei schlimm gewesen. «Wir sind immer noch schwach und haben viel Gewicht verloren», so der Schweizer Influencer.

Zurück in der Schweiz

Inzwischen ist Schneider in der Schweiz gelandet, wo er sein Blut nun untersuchen lassen möchte. Für Mitmenschen ist die Infektion ungefährlich, da der Erreger durch den Stich einer weiblichen Anophelesmücke verbreitet wird. Es ist aber nicht das erste Mal, dass es den Löwenflüsterer wegen einer Krankheit in die Heimat zieht. Der 29-Jährige, der in Südafrika ein Wildtierreservat führt, flüchtete bereits im Dezember wegen der Corona-Variante Omikron zurück in die Schweiz.