Death Valley: In der Wüste Kaliforniens ist ein See entstanden

Darum gehts Das Death Valley in Kalifornien ist für seine Hitze und Trockenheit bekannt.

Der Hurrikan Hilary brachte jedoch Regen – viel Regen.

Mittlerweile sind im Nationalpark Seen entstanden – und diese bleiben auch noch ein wenig bestehen.

Aus ausgedörrten Böden sind Teiche geworden, in abgelegenen Gebieten blühen Wildblumen und eine Salzwiese ist zu einem riesigen See geworden. Die Verwandlung der Salzebene in einen See ist ein aussergewöhnlicher Anblick. «Es ist definitiv ein seltenes und besonderes Ereignis», sagte die Sprecherin des Death Valley Parks, Abby Wines, gegenüber CNN, «das nur etwa einmal pro Jahrzehnt auftritt».

Der Grund dafür ist, dass Hurrikan Hilary am 20. August in nur 24 Stunden die Regenmenge eines ganzen Jahres im Death Valley ablud – der nasseste Tag in der Geschichte des Parks. Laut Aufzeichnungen, die bis ins Jahr 1911 zurückreichen, hatte der Park bis dahin noch nie mehr als fünf Zentimeter Niederschlag an einem einzigen Tag verzeichnet. Der ausgedörrte Wüstenboden konnte die übermässigen Niederschläge nicht schnell genug aufnehmen, was zu Sturzfluten führte. Die Wassermassen schwemmten Wanderwege und vieles andere in ihrem Weg weg.

Längste Schliessung in der Geschichte des Parks

Die Schäden waren so schwerwiegend, dass der Death Valley National Park von Ende August bis Mitte Oktober geschlossen werden musste – die längste Schliessung in seiner Geschichte, so Mike Reynolds, der Leiter des Parks, in einer Pressemitteilung. Jetzt, da der Park teilweise wieder geöffnet ist, können einige der seltenen Sehenswürdigkeiten nur noch in einem begrenzten Zeitfenster besichtigt werden.

Unmittelbar nach dem Hilary-Hurrikan staute sich das Hochwasser an vielen Stellen des weitläufigen Parks, so auch in den Mesquite-Flat-Sanddünen. Schlammrisse sind der einzige Hinweis auf die vielen Tümpel, die seit August ausgetrocknet sind. Das überschüssige Wasser liess auch die Wildblumen in einem abgelegenen Gebiet des Parks, das für die meisten Besucher nur schwer zugänglich ist, früh aufblühen, so Wines.

85 Meter unter dem Meeresspiegel

Aber das beeindruckendste Ergebnis von Hilary kann man immer noch selbst sehen – die Frage ist nur, wie lange. Das Badwater Basin, der tiefste Punkt Nordamerikas, beherbergt nach Angaben des National Park Service einen temporären See, der mehrere Meilen lang ist. Badwater liegt 85 Meter unter dem Meeresspiegel, daher ist es nicht verwunderlich, dass sich hier Hochwasser angesammelt hat.

«Es war eine Menge Regen, und es wird eine Weile dauern, bis das ganze Wasser verdunstet ist» Sprecherin des Death Valley Parks, Abby Wines

Die eigentliche Überraschung ist die Ausdauer des Wassers. Fast zwei Monate nach den historischen Überschwemmungen steht das Wasser immer noch dort. «Es war eine Menge Regen, und es wird eine Weile dauern, bis das ganze Wasser verdunstet ist – sogar in der Wüste», so Wines weiter gegenüber CNN.

Der See bleibt noch ein bisschen

Die Lebensdauer des Sees wird stark vom Wetter in den nächsten Wochen abhängen: Je heisser und trockener das Wetter ist, desto schneller wird das Wasser verdunsten. Die durchschnittlichen Höchsttemperaturen im Death Valley sinken jedoch im Herbst schnell ab und erreichen bei weitem nicht die rekordverdächtige Hitze des Sommers. Für die nächsten Tage ist kein besonders heisses Wetter vorhergesagt, sodass der See noch eine Weile bleibt.

«Ich wünschte, wir wüssten genau, wie lange es dauern wird», sagte Wines und fügte hinzu, dass sie davon ausgeht, dass es bis November noch etwas Wasser geben wird. Wines hat einen Rat für Besucher, die dieses seltene Wunder sehen möchten: «Je früher, desto besser.»