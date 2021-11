Gino Caviezel und Co. enttäuschen beim Parallelrennen in Lech/Zürs

Kein Schweizer schaffte es am Sonntag in die Finalrunde beim Parallelrennen in Lech/Zürs.

Am Sonntag folgte das Parallelrennen der Männer. Und auch dieses entwickelte sich zu einem Debakel aus der Sicht des Schweizer Ski-Fans. So ist bereits am Mittag klar: Kein Schweizer wird um den Sieg mitfahren können. Der Grund: Gino Caviezel, Thomas Tumler, Daniele Sette, Cédric Noger, Marco Reymond und Livio Simonet zeigten in der Quali eine ungenügende Leistung und verpassten somit den Einzug in die Finalrunde.

Bester Schweizer wurde Gino Caviezel auf Rang 20. Er war für eine Klassierung in den ersten 16, die am Final teilnehmen dürfen, um eine Zehntel zu langsam. Dass es kein Schweizer in die Finalrunde schaffte, überraschte. So war insbesondere Caviezel nach seinem vierten Rang zum Saisonstart in Sölden ein Medaillen-Anwärter. Immerhin – die Schweizer Skifahrer befinden sich in guter Gesellschaft: Auch der französische Skistar Alexis Pinturault schaffte es nicht in den Final.