Frankreich : Debakel für Le Pen und Macron bei Regionalwahlen

Alle Appelle halfen nichts: Die Wählerinnen und Wähler interessierten sich nach der Corona-Krise nicht für die französischen Regionalwahlen. Für Staatschef Emmanuel Macron und Rechtspopulistin Marine Le Pen ist das bitter.

Die Regionalwahlen in Frankreich sind für Präsident Emmanuel Macron und die Rechtspopulistin Marine Le Pen zu einem Debakel geworden. Le Pens Partei scheiterte am Sonntag nach einer Hochrechnung trotz grosser Hoffnungen mit dem Vorhaben, erstmals eine Region zu erobern. Auch die Präsidentenpartei LREM ging in keiner einzigen Region als Sieger hervor. Macron und Le Pen gelten bislang aus aussichtsreichste Kandidaten für die Präsidentenwahl im nächsten Jahr. Die Beteiligung bei den Regionalwahlen war gering. Nur etwas mehr als ein Drittel der Wählerinnen und Wähler gaben ihre Stimme ab.