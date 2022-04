Platz 11 und 13 : Debakel für Mercedes – «Jedes Wochenende eine Rettungsaktion»

Bei Lewis Hamilton und seinem Team läuft es aktuell gar nicht rund. Im Qualifying vom Freitag schafften es erstmals beide Piloten nicht in die Top10 – das gab es zuletzt 2012.

Frust bei den Silberpfeilen: Sowohl Lewis Hamilton wie auch Teamkollege George Russell schafften es am Freitag im Qualifying nicht in die letzte Runde.

Erstmals seit 2012 sind beide Silberpfeile nicht in den ersten Zehn in der Startaufstellung.

Ein bisschen neben der Spur: Das haben die Silberpfeile von Mercedes schon lange nicht mehr erlebt. Beide Piloten nicht im sogenannten Q3, dem dritten und letzten Abschnitt der Qualifikation. 187 Grand-Prix-Wochenenden nacheinander erlebte Mercedes so einen Reinfall nicht mehr. Zuletzt passierte es 2012 in Japan. Am damaligen 6. Oktober belegte der eine Rekordweltmeister Michael Schumacher in Suzuka den 13. Platz in der Qualifikation. Nico Rosberg wurde 15. Knapp neuneinhalb Jahre später wurde der andere Rekordweltmeister Lewis Hamilton 13., dessen Teamkollege George Russell Elfter. Die bittere Hamilton-Erkenntnis: «Im Moment ist jedes Wochenende eine Rettungsaktion.»