Die Glace oder das Glace: Wie sagst du?

Wie lebendig darf Sprache sein? 20 Minuten schrieb über ein Start-up und titelte dabei «Veganes Glace ohne Kompromisse» . Tags darauf rief Jean-Pierre Duboux in der Redaktion an und verschaffte seinem Ärger Luft: Es heisse nämlich – und damit hat er recht – «die Glace» und nicht «das Glace».

«Das Glacé» ist gleich doppelt falsch

Es gibt also zumindest in der Mehrzahl etwas Spielraum. Gleich doppelt falsch wäre allerdings «das Glacé» mit Accent Aigu, denn bei «Glacé» handelt es sich erstens um eine Lederart und zweitens ist das Wort maskulin, also «der Glacé».

Warum nervt Duboux sich so sehr über «das Glace»? «Weil dann wieder Leute bei uns anrufen und verwirrt sind: ‹Wer hat denn jetzt recht? Ihr oder 20 Minuten?›», sagt er. Für ihn ist der Fall klar. «Natürlich sagt man in wenigen Dialekten, besonders Zürichdeutsch, ‹das Glace› – aber für die korrekte schriftsprachliche Ausdrucksweise muss es ‹die Glace› heissen.»

Ein mehrsprachiges Fachwörterbuch als Lebenswerk

Jean-Pierre Duboux und seine Frau Marianne wissen, wovon sie sprechen. Gemeinsam geben sie seit 1989 mehrsprachige Fachwörterbücher heraus, mittlerweile auch online, die sich in erster Linie an die Gastro- und die Nahrungsmittelbranche richten: den Duboux – ein gewaltiges Lebenswerk.

So will das Ehepaar etwa verhindern, dass durch eine falsche Schreibweise und Übersetzung auf einer Speisekarte eine Rotzunge zu einer Seezunge wird. Oder klarstellen, dass eine «Tourte» (aus dem Französischen kommend) eben ursprünglich ein «gedeckter Fleischkuchen» ist, und nicht fälschlicherweise zur «Torte» wird, weil es ähnlich klingt.

«Wer schreibt, trägt Verantwortung gegenüber der Sprache»

Umsatz ist eingebrochen

Jean-Pierre und Marianne Duboux haben Freude an ihrer Arbeit. «Wir haben die Arbeit am Wörterbuch überhaupt nie als etwas Negatives empfunden», sagt Jean-Pierre Duboux. «Wir leben in unserem Büro, und was wir machen, ist unglaublich erfüllend und interessant. Zudem wissen wir, dass wir jeden Tag Tausenden in Unterricht und Praxis die Arbeit erleichtern.»