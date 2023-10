Zähneputzen beim Frühstück: Vor oder nach dem Zmorge besser?

Wann putzt du deine Zähne am Morgen?

Darum solltest du vorher putzen

Der Grund dafür ist die Menüwahl am Morgen und ihre Folgen für den Zahnschmelz. Säurehaltige Lebensmittel wie Äpfel oder Orangen (ob in Saftform oder im Porridge) greifen den Zahnschmelz an und weichen ihn auf. Auch Lebensmittel mit viel Zucker, wie etwa Konfi oder Honig, beeinflussen den pH-Wert im Mund deutlich. Dadurch findet eine sogenannte Demineralisierung statt und die Zähne werden angreifbarer. Greifst du dann zur Bürste und reibst auf der empfindlichen Oberfläche, kann das zu viel für deinen Mund sein und du schadest deinen Zähnen eher.