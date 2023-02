«Debatte um Elon Musk hat dem SRG-Vorhaben wohl Auftrieb verschafft»

Eine Online-Plattform von öffentlichen Medienhäusern. Kann das bei der Konkurrenz von Twitter, Facebook & Co. wirtschaftlich überhaupt funktionieren? Mark Eisenegger*: In einer Zeit der Dominanz von Big-Tech ist es sinnvoll, dass die journalistischen Medienhäuser stärker auf Kooperationen setzen und sich darum bemühen, eine starke digitale Heimat aufzubauen, auf der Qualitätsstandards verankert sind und die genügend attraktiv ist, die Nutzerinnen und Nutzer zu erreichen. Eine Kooperation zwischen öffentlichen Medienhäusern kann ein guter erster Schritt sein, sollte aber à la longue auch private Medienanbieter mit Qualitätsanspruch einbeziehen.

Glauben Sie, dass der Schritt auch eine Reaktion auf die Übernahme von Twitter durch Elon Musk ist? Mark Eisenegger: Diskussionen zu solchen «Public Spaces» laufen schon länger. So gab es vor einiger Zeit zum Beispiel die Initiative zu «European Public Open Spaces» (EPOS). Es kann aber gut sein, dass die Debatte um Elon Musk dem Vorhaben, Big-Tech eigene «Open Spaces», also Alternativen entgegenzusetzen, die einen zivilisierten Austausch ermöglichen, neuen Auftrieb verschafft hat.

Was ist gefährlicher: eine Plattform, auf der kaum überprüft wird, was Fake News sind, oder eine, bei der eine Stelle die Deutungshoheit hat?

Mark Eisenegger: Die SRG, die anderen öffentlichen Medienhäuser wie auch private journalistische Anbieter mit Qualitätsanspruch orientierten sich an journalistischen Standards, die zum Beispiel im Pressekodex festgehalten sind. Einen solchen Kodex und entsprechende Standards kennen die Plattformen der Big-Tech noch nicht. Insofern ist eine neue Plattform, die sich auf überkommene und transparente Standards eines Qualitätsjournalismus bezieht und bei der auch transparent gemacht wird, gemäss welchen Standards und Regeln etwas als «Fake News» identifiziert wird, einer Digitalplattform vorzuziehen, die sich in radikalisierter Weise auf «free speech» beruft.