Neutralitätsdebatte: Sind wir «egoistische Sonderlinge»?

Kaspar Villiger

Kaspar Villiger wurde am 5. Februar 1941 in Pfeffikon (Kanton Luzern) geboren. Kurz nach dem Studienabschluss als Maschineningenieur an der ETH Zürich übernahm er 1966 die Leitung der Villiger Söhne AG, eines in der Tabak- und später Fahrradbranche tätigen Familienunternehmens.