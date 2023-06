Flughafen Zürich: Entscheid über Pistenverlängerung auf August vertagt

Am Montag sollte im Kantonsrat der Entscheid über die Vorlage zur Pistenverlängerung am Flughafen Zürich fallen.



Worum geht es bei der Pistenverlängerug am Flughafen Zürich?



Die SP und GLP stellten Rückweisungsanträge – warum?

Die SP zweifelt an, dass es keine Kapazitätserhöhung bei den Flügen geben wird – im Gegenteil: Die Partei ist sich sicher, dass es zu mehr Flügen kommt. «Es werden grössere Flugzeuge auf den längeren Pisten verkehren können. Dadurch werden mehr Menschen fliegen. Das befeuert unsere Klimakatastrophe noch mehr», so SP-Kantonsrat Felix Hoesch.

Darum ist man sich immer noch nicht einig

Am Montag diskutierte der Kantonsrat über die Vorlage – und kam nicht zu einem Beschluss. 28 Rednerinnen und Redner meldeten sich zu den zwei Minderheitsanträgen der GLP und SP zu Wort, die Kernfrage ob die Flughafenpisten verlängert werden sollen, konnte noch gar nicht diskutiert werden. So oder so versprach die SP: «Wir lehnen die Pistenverlängerungen und damit die Vorlage entschieden ab. Sollte der Rat anders entscheiden, werden wir zusammen mit den Grünen und der AL das Referendum ergreifen und dem Volk in dieser Sache das letzte Wort überlassen.» Der Pistenentscheid wurde auf den 28. August vertagt.