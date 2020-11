Frankreich : Debatte um Polizeigewalt wird durch schockierendes Video angeheizt

Ein Video zeigt, wie drei Beamte aus Paris auf einen Mann einprügeln. Der Vorfall ereignete sich inmitten einer Diskussion über ein neues Gesetz, dass Videoaufnahmen von Polizeieinsätzen einschränken soll.

In Frankreich hat ein neues Video eine Debatte über Polizeigewalt angeheizt. Das Magazin «Loopsider» veröffentlichte am Donnerstag Aufnahmen, auf denen zu sehen sein soll, wie drei Polizisten massiv auf einen Mann einprügeln. Innenminister Gérald Darmanin forderte die vorläufige Suspendierung der Beamten. Der Fall sei bereits der Polizei-Aufsichtsbehörde übergeben worden.

Der Vorfall soll sich am Samstag in Paris ereignet haben. Nach Angaben von «Loopsider» war der schwarze Musikproduzent Michel auf der Strasse ohne die in Paris vorgeschriebene Corona-Schutzmaske unterwegs. Als er ein Polizeiauto sah, sei er schnell in das Produktionsstudio gegangen, schilderte der Produzent dem Magazin.