Kanton Zug : Debatte zu Ladenöffnungszeiten spaltet Parlament

Der Zuger Kantonsrat hat am Donnerstag darüber debattiert, ob die Ladenöffnungszeiten im Kanton ausgeweitet werden sollen. Das letzte Wort hat das Volk.

Der Zuger Kantonsrat diskutierte an seiner Sitzung am Donnerstag eine Ausweitung der Ladenöffnungszeiten.

Die Initiative zur Verlängerung der Ladenöffnungszeiten scheiterte im Zuger Kantonsrat mit 46 zu 25 Stimmen und einer Enthaltung. In der Initiative «+1» wird gefordert, dass die Öffnungszeiten abends um eine Stunde verlängert werden. Die Schlussabstimmung folgt in der zweiten Lesung in einigen Wochen. Die Volksabstimmung ist 2021 vorgesehen.

Zuger sollen «vor Ort» konsumieren

Chance oder unnötiger Schritt?

Die Mär vom höherem Wirtschaftswachstum durch späteren Ladenschluss sei längst widerlegt, sagte Drin Alaj (SP). Längere Ladenöffnungszeiten würden weder Wachstum noch Beschäftigung fördern, sondern seien Ausdruck einer hohen Konkurrenz in der Branche, in der die Kleinen langsam von den Grossen verdrängt würden.

Regierung für vollständige Liberalisierung

Weil sich der Rat am Donnerstag gegen die Initiative aussprach, musste er in der Folge auch darüber abstimmen, ob er dem Volk den Gegenvorschlag der Regierung unterbreiten will. Mit 37 zu 35 Stimmen lehnte er dies ab. Wird in der zweiten Lesung nicht noch ein Antrag gestellt, über den regierungsrätlichen Gegenvorschlag erneut abzustimmen, ist dieser vom Tisch. Sie hoffe natürlich, dass ein solcher Antrag gestellt werde, sagte Regierungsrätin Thalmann nach der zweistündigen Debatte. So könne das Volk über beide Varianten befinden.