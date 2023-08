Das sind die meistgenutzten Zahlungsmittel in der Schweiz

Die meistgenutzten Zahlungsmittel in der Schweiz

Mobile Zahlungen: Bezahlen mit dem Handy oder der Smartwatch beispielsweise via Apple Pay oder Twint legt um mehr als fünf Prozent zu und kommt auf einen Anteil von 21 Prozent. Twint kommt bereits bei jeder zehnten Zahlung zum Einsatz. Selbst kleinere Beträge etwa in der Bäckerei oder am Parkautomaten zahlten die Leute vermehrt mit der Bezahl-App, sagt ZHAW-Zahlungsmittelexperte Marcel Stadelmann zu 20 Minuten.

Darum nehmen Bargeldzahlungen ab

ZHAW-Experte Stadelmann erklärt den Rückgang beim Bargeld mit der veränderten Akzeptanz der Zahlungsmittel: So gebe es mittlerweile Anlässe und Lokale, die gar kein Bargeld mehr akzeptierten, während Twint immer breiter akzeptiert werde und so auch bei kleineren Beträgen, die am häufigsten in bar beglichen würden, vermehrt verwendet werde.