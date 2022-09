USA : Deborrah (59) wird nach mysteriöser Geldüberweisung tot aufgefunden

Sich gegenseitig Geld per Smartphone zu schicken, ist heute zur Alltäglichkeit geworden. In den USA ist der Bezahldienst Venmo beliebt. Er ist vergleichbar mit dem auch in der Schweiz verfügbaren Paypal und dient zur einfachen Überweisung eines Geldbetrages zwischen Freunden und Familienmitgliedern.

Die 59-jährige Deborrah Collier hat Venmo kurz vor ihrem Tod benutzt, um ihrer Tochter rund 2300 Franken zu überweisen, wie das «People» -Magazin berichtet. Mit der Überweisung erhielt ihre Tochter folgende Nachricht: «Sie werden mich nicht gehen lassen. Ich liebe dich.» So steht es in der Vermisstmeldung, die kurz danach aufgegeben wird, wie es im Artikel weiter heisst. Die Nachricht endet mit dem Hinweis, dass ein Ersatzschlüssel im blauen Blumentopf neben der Haustür liege. Die Tochter versuchte, ihre Mutter umgehend anzurufen, erreichte sie allerdings nicht. Auch mehrere Anrufe durch die Polizei selbst blieben erfolglos.

Das Haus nur mit dem Führerschein und einer Debitkarte verlassen

Die Ermittlerinnen und Ermittler fanden ihre Leiche am Tag nach der mysteriösen Nachricht in einem Waldstück in Habersham County. Zwischen dem Wohnort von Deborrah Collier bis zum Fundort ihrer Leiche liegen rund eine Stunde Autofahrt. Der Ehemann und die Tochter haben gegenüber der Polizei angegeben, dass sie Deborrah Collier zuletzt am 9. September gesehen hätten. Das Haus verlies sie an diesem Tag nur mit ihrem Führerschein sowie der Debitkarte, gaben der Vater und die Tochter gemäss «People» später der Polizei zu Protokoll.