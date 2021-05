200 neue Stellen - Decathlon will in der Schweiz massiv ausbauen

Die erste Schweizer Filiale wurde 2017 in Marin-Epagnier NE eröffnet. Darauf folgten in den vergangen Jahren noch 23 weitere.

Decathlon will bis Ende nächsten Jahres 200 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Schweiz rekrutieren. Dies teilt das Unternehmen in einem Communiqué mit. Die erste Schweizer Filiale eröffnete der Sportartikel-Gigant 2017 in Marin-Epagnier im Kanton Neuenburg. 2018 übernahm Decathlon die Schweizer Athleticum. Das Unternehmen positioniert sich so weiter im Schweizer Sport- und Wellnessmarkt und beschäftigt derweil 850 Mitarbeitende. Daraus sollen nun bald über 1000 werden.