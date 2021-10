Bundesrat gefährlich echt gefaked : Deepfake mit Guy Parmelin - Verblüffendes Video muss vom Netz

Das ist der bisher wohl ausgereifteste Deepfake mit einem Mitglied der Schweizer Regierung, der je gemacht wurde. Angeblich warnt Bundespräsident Guy Parmelin in einem Video vor Deepfakes.

Im Social Media Zeitalter kann ein solches Video schnell grossen Schaden verursachen. B isher ist das in der Schweiz nicht passiert. Noch nie ist ein Deepfake-Video mit einem Bundesrat für eine politische Kampagne, zum Beispiel bei einer Abstimmung, missbraucht worden.

Gemacht hat das Video ein Profi aus Holland, im Auftrag der Stiftung «Schulwandel». Im Namen der Stiftung erläutert Nils Landolt « Die Idee dahinter ist zu zeigen, was technologisch möglich ist. Und, dass man eben nicht einfach darauf vertrauen kann, was man sieht. ». Trotzdem wurde das Video in der Zwischenzeit wieder vom Netz genommen.