Defekt: Silver Star im Europapark bleibt stehen 

Die Silver Star steht still.

Die Silver Star im Europapark ist am Mittwochabend stehen geblieben, wie Bilder und Videos eines News-Scouts zeigen. «Ich habe nicht mitbekommen, wie es dazu gekommen ist. Am Eingang der Achterbahn wurde jedoch gesagt, dass es sich um einen technischen Defekt handelt», so der Leser. Zurzeit seien Angestellte des Parks bei den Fahrgästen und gingen von Wagon zu Wagon. «Vielleicht müssen sie jetzt die Treppen nehmen.»