Zug : Defekte Lokomotive reisst viele Zuger mitten in der Nacht aus dem Schlaf

In Zug hat ein technischer Defekt an einer Lokomotive einen Alarm ausgelöst.

«Wegen eines komischen lauten Tons wurde ich gegen ein Uhr in der Früh von meiner Frau geweckt, weil sie deswegen zuvor aus dem Schlaf gerissen wurde», sagt ein News-Scout. Der Mann rief die Zuger Polizei an und erzählte von dem undefinierbaren Geräusch. Die Polizei hatte ihm geantwortet, dass bereits viele Anrufe eingegangen seien, bisher aber unbekannt sei, woher dieser Ton komme.

In der Folge zog sich der News-Scout an, fuhr mit seinem Velo los und machte sich auf die Suche nach dem Verursacher des lauten Geräuschs. Wohnhaft an der Grenze zu Oberwil, war er etwa zehn Minuten mit dem Velo unterwegs, bis das Geräusch, das sich wie ein Alarm anhörte, in der Stadt lokalisiert werden konnte. Es handelte sich um eine Lokomotive, die in der Nähe der Metalli gestanden hatte.