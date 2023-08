Defekte Niesenbahn: «Schon noch geil, wir haben den ganzen Gipfel für uns»

An der Talstation der Niesenbahn in Mülenen im Kanton Bern herrscht bei schönem Wetter normalerweise Hochbetrieb. Aktuell sind aber nur ein paar vereinzelte Personen anzutreffen. «Ich gehe mit meiner Schwester auf den Niesen», sagt eine Frau zu 20 Minuten. «Es ist natürlich sehr schade, dass das gerade jetzt passiert ist.» Die beiden Frauen wollen auf den Berg hochwandern. «Das Bähnli brauchen wir dann erst wieder, um runterzukommen. Aber bis dann ist ja noch ein bisschen Zeit.»

«Es wäre natürlich alles voll hier», bestätigt eine Mitarbeiterin der Niesenbahn an der Talstation. «Aber jetzt ist es halt so. Das Wichtigste ist die Sicherheit.» Ein Sicherheitsmitarbeiter steht am Bahnhof Mülenen und weist darauf hin, dass die Bahn nicht fährt . Ein zweiter steht an der Zufahrtsstrasse. Währenddessen geniesst ein News-Scout seinen Aufenthalt auf dem Berg und meint: «Es ist schon noch geil, wir haben den ganzen Gipfel für uns.»

Am Samstag gab es im unteren Teil der Niesenbahn am Thunersee eine technische Panne: Ein elektrischer Schalter erlitt einen Defekt und löste einen Stopp der Bahn aus. Die betroffenen Waggons mussten per Diesel-Notantrieb in die Stationen gefahren werden. Doch auch am Notantrieb trat danach ein Fehler auf.