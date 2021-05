Gotthard wegen defektem Lastwagen in beide Richtungen gesperrt

Acht Kilometer Stau in Richtung Süden wegen eines defekten Lastwagens im Tunnel.

Acht Kilometer Stau vor dem Gotthard. Was nach Auffahrts-Stau klingt, hat einen anderen Grund. Am Mittwochvormittag hatte ein Lastwagen mitten im Tunnel einen Defekt. «Um den LKW abschleppen zu können, musste der Tunnel in beide Richtungen gesperrt werden», sagt die Kantonspolizei Uri auf Anfrage.