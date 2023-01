Dornach SO: «Wir hatten ihn noch nicht einmal ein Jahr»

1 / 6 Von der Fassade eines Cafés und Lebensmittelladens in Dornach wurde vor Weihnachten ein Defibrillator gestohlen. (Symbolbild) 20min/Marco Zangger Auf Facebook wurde der Diebstahl publik gemacht, die Polizei hat den Fall nicht vermeldet. Der Diebstahl wurde ihr aber gemeldet. Facebook Das Gerät verschwand am 22. Dezember. 20min/Marco Zangger

Im Notfall kann ein Defibrillator Leben retten. Mit Stromstössen kann das Gerät in einem Notfall Herzrhythmusstörungen wie Kammerflimmern oder Vorhofflattern beenden. Seit den 1990er-Jahren werden Defibrillatoren in Form von automatisierten externen Geräten an öffentlich zugänglichen Orten für eine Anwendung durch medizinische Laien bereitgestellt.

Ein solcher Defi wurde in Dornach SO dem Bioladen und Restaurant Vital Speisehaus kurz vor den Weihnachtsfeiertagen geklaut. «Wir haben am Morgen des 22. Dezember festgestellt, dass der Defibrillator nicht mehr da war. Er war plötzlich weg», so der Geschäftsführer Thomas Didden zu 20 Minuten.

«Der Defi liegt wohl in einem Gebüsch oder bei jemandem zuhause»

Spuren hätte die Täterschaft keine hinterlassen. «Der Kasten war offen, der Defibrillator fehlte, das Licht war an, die Türe noch da», beschreibt der Inhaber, wie er den Tatort vorgefunden hatte. Didden erstattete Anzeige. Die Polizei Solothurn hat Kenntnis von dem Fall, wie sie auf Anfrage sagt.

«Wir hatten ihn noch nicht einmal ein Jahr», sagt er. Die Kosten für die Elektroinstallation wurden damals vom Gastronomie-Betrieb übernommen. Das Gerät selbst wurde gestellt. Wieso jemand eine solche Tat begeht, könne er nicht verstehen. «Der Vandalenakt ist eine komplett sinnlose, blödsinnige Sache. Wir vermuten, dass der Defibrillator jetzt in irgendeinem Gebüsch oder bei jemandem zuhause liegt. Der oder die Täter wissen wahrscheinlich einfach nicht, was sie mit ihrer Zeit anfangen sollen», sagt Didden.

Vandalismus sonst kein Thema

Auf Facebook wird mit Hilfe von Flyern nach dem Diebesgut gesucht. «Einfach nur traurig. Bitte teilen, dass wir den Defi wieder finden», kommentiert eine Userin.

«Es kommt sehr, sehr selten vor, dass Defibrillatoren geklaut oder zerstört werden», so Marco Jenni von der Firma Procamed. Das Unternehmen stelle und betreibe in der gesamten Schweiz rund 28'000 Defibrillatoren. Vandalismus sei praktisch kein Thema, so Jenni. Pro Jahr würde es eine Meldung über ein beschädigtes oder verschwundenes Gerät geben.

Viele Geräte befinden sich in gesicherten Kästen. Die niedrige Quote an Sachbeschädigung führt Jenni auch darauf zurück, dass Jugendliche in Erste-Hilfe-Kursen gut geschult werden und über die Wichtigkeit der Geräte informiert werden. «Defibrillatoren retten jährlich sehr viele Leben», schliesst Jenni.