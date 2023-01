Ohio USA : «Definitiv keine Katze» – Hund landet wegen Eichhörnchen in Baumkrone

In der schnellstwachsenden Kleinstadt der USA kam es zu einer Rettung zum Heulen: In Caldwell, Idaho, rückte die Feuerwehr zu einem eher ungewöhnlichen Einsatz aus: Hündin Izzi hatte die Jagd auf Eichhörnchen in eine missliche Lage gebracht.

Sie hatte sich bei der verbissenen Verfolgung eines der flinken Baumhörnchens in gänzlich fremdes Territorium begeben und sich in der Rage einen ganzen Baum hochgehangelt. Gemäss der Besitzerin von Izzy war diese allerdings «nicht einmal annähernd» nahe dran, das Eichhörnchen zu fangen.

Die Feuerwehr von Caldwell veröffentlichte am Wochenende die Fotos der Hundedame, die hilflos in den Ästen balancierte. Sie schreibt dazu: «Nun, definitiv keine Katze in einem Baum.» Sie habe «nach langem Zureden» sicher auf den Boden gebracht werden können. Izzy wünscht man, das «nächste Mal bei der Jagd auf Eichhörchnchen «nicht so hartnäckig» zu sein.