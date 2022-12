Studien zeigen: Dein geliebter Kaffee könnte bald knapp werden

Der ehemalige erste Koch und leitende Ernährungsberater des Weissen Hauses, Sam Kass, hat in einem Interview mit dem Magazin «People» seine Sorgen zur Ressource Kaffee geteilt. Ein Grund, weshalb er sich künftig der nachhaltigen Landwirtschaft zuwenden wolle: «Einige Lebensmittel, die uns sehr am Herzen liegen und die wir weitgehend als selbstverständlich ansehen, sind durch den Klimawandel einer echten Bedrohung ausgesetzt, werden erheblich teurer oder sind bald nicht mehr verfügbar», so Kass.

Studie der ZHAW zur Kaffeeknappheit

Kass’ Aussagen werden von der Wissenschaft gestützt: Im Januar 2022 bewerteten Forschende des Instituts für Natürliche Ressourcen der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) die Auswirkungen des Klimawandels auf Kaffee, Cashew und Avocado und veröffentlichten ihre Auswertungen in der Fachzeitschrift « Plos One ».

Richtlinien und Strategien für Anpassungen an den Klimawandel müssen her, zudem muss in bestimmten Regionen Arabica-Kaffee künftig wahrscheinlich mit Robusta-Kaffee ersetzt werden, so das Team der ZHAW. Robusta-Kaffeebohnen sind etwas kleiner und runder als Arabica und haben einen stärkeren, bitteren und kraftvollen Geschmack. Robusta enthält etwas mehr Koffein und wird häufig für Instantkaffee benutzt. Die Bohnen dieses Kaffees können bei wärmeren Temperaturen angebaut werden und verfügen über eine höhere Resistenz gegen Bakterien und Schädlinge.