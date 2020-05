Fleisch-Trend: Special Cuts

Dein Grill kann mehr als nur Wurst und Kotelett

Special- und Second Cuts feiern dieses Jahr ein Revival auf dem Grill. Die Fleischstücke sind nicht nur günstiger als Filet und Konsorte, sie schmecken auch intensiver. Fleisch-Profi Tobias Edtbauer stellt seine Top 5 vor.

Photo by Bruno Kelzer on Unsplash

Gegen eine gute Wurst ist nichts einzuwenden. Genauso wenig gegen ein saftiges Kotelett, Entrecôte, Filet oder einen feinen Spiess. Doch der Metzger deines Vertrauens hat mehr als nur diese Edelstücke im Angebot. Sogenannte Special- oder Second Cuts haben unsere Grosseltern ganz selbstverständlich verwendet, doch dann gerieten diese Stücke in Vergessenheit, wurden verwurstet oder im schlimmsten Fall zu Tierfutter verarbeitet.

Photo by Vincent Keiman on Unsplash

Dabei sind Special Cuts nicht nur preisgünstig, oft punkten sie auch durch eine spannendere Textur, einen besseren Biss und sind im Geschmack äusserst intensiv. Überraschend: klassische Schmorstücke wie das Eye Round Steak (auch runder Mocken genannt) oder Top Butt Cap – in Österreich als Tafelspitz bekannt – eigenen sich hervorragend zum Grillieren.

Beef Spare Ribs (Rindsbrust)

Zubereitet sehen die Beef-Ribs dann so aus. Ziemlich fein, oder?

Flank Steak

«Dieses Stück sollte kurz und scharf angebraten und mit einer Kerntemperatur von 54 bis 56 Grad, also medium rare bis medium, serviert werden. Das Flank Steak ist intensiv im Geschmack, hat eine gute Textur und ist sehr mager. Wichtig: das Fleisch gegen die Faser aufschneiden, sonst könnte es schwieriger zu beissen sein.» Tipp: das Fleisch nach dem Anbraten von der Flamme nehmen und zehn Minuten abgedeckt ruhen lassen. Je länger das Stück ruht, desto mehr bindet das Fleisch den Saft, und er läuft beim Anschneiden nicht gleich aus.

Top Butt Cap (Huftdeckel)

«Diesen Special Cut kennt man in Österreich als Tafelspitz – auf dem Grill eignet er sich gut zum Niedergaren. Das braucht Zeit: Der Top Butt Cap sollte bei 80 Grad mindestens zwei bis drei Stunden auf dem Grill bleiben. Ist er einmal fertig, ähnelt er von der Konsistenz her einem Schmorbraten. Wer auf dem Grill die Temperatur nicht gut regulieren kann, nimmt einen Gusseisentopf zu Hilfe, der hält die Temperatur stabil. Am besten den Special Cut nach und nach mit deiner Lieblings-Marinade bestreichen und ganz zum Schluss noch kurz auf den heissen Grillrost geben.»