Guide für den Festivalsommer 2023 – Gewinne Golden-Pass-Tickets

Openair St. Gallen

Gurtenfestival

Happy Birthday, Gurtenfestival! Auch dieses Jahr wird der Berner Hausberg zur Tanzfläche für Feierwütige aus der ganzen Schweiz. Anlässlich seines 40. Jubiläums zelebrieren die Veranstalter das grosse Musikfest in der Schweizer Hauptstadt gleich einen Tag länger. Gefeiert wird auf vier Bühnen, drei Dance-Tents und mit 20’000 Besucherinnen und Besuchern pro Tag. In Sachen Musikgenre ist zudem am Gurtenfestival alles vertreten.

Gampel Openair

Bereits zum 36. Mal holt das Openair Gampel in einer einzigartigen Umgebung inmitten der Bergpracht seine Fans ins Wallis. Gestandene Rockstars sind von der grossartigen Kulisse derart begeistert, dass sie das Festival als eines der schönsten in Europa bezeichnen. Rund 100’000 Besucherinnen und Besucher werden am geschichtsträchtigen Musikfest erwartet. Denen versprechen die Macher die «beste, lauteste und packendste Party des Sommers – eifach iischi Party»!

Zürich Openair

Die Top-Acts: Robbie Williams, The Killers, Calvin Harris, Apache 207, Florence + The Machine, The Chainsmokers, Paul Kalkbrenner

Wann: Vom 22. bis 26. August 2023

Wo: Glattbrugg – ganz in der Nähe vom Zürcher Flughafen

Musik: Rock / House / Electro

Tickets: Ab 114 Franken bist du bereits an einem Tag dabei. Eintritte sind in allen Kategorien noch unter Zurichopenair.ch erhältlich. Der VIP-Status an diesem Event kostet dich mindestens 209 Franken.