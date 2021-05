Nachcremen – So trägst du Sonnencreme über das Make-up auf

Geht es im Sommer geschminkt an die frische Luft, wird das Nachlegen von Sonnencreme plötzlich zur scheinbar unlösbaren Aufgabe. Entweder, wir verwischen das perfekte Make-up komplett oder wir riskieren Hautschäden und unangenehmen Sonnenbrand. Was also, wenn man sich zwischen diesen miesen Optionen nicht entscheiden möchte? Wir haben gleich drei Lösungen parat: