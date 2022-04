Totgeburt : «Dein Schmerz ist unser Schmerz» – die Welt trauert um Ronaldo-Sohn 

Cristiano Ronaldo und seine Freundin Georgina Rodríguez trauern um ihren kleinen Sohn. Das Paar hatte im Oktober bekannt gegeben, dass es Zwillinge erwarte, nun überlebte von den beiden Kindern jedoch nur das Mädchen. «Es ist der grösste Schmerz, den Eltern fühlen können», hiess es in einer Erklärung von Ronaldo und Rodríguez, die am Montag in den sozialen Medien veröffentlicht wurde.