Horoskop für Liebe und Sex fürs Jahr 2022

Kann ein Blick in die Sterne wirklich verraten, was dein Sex- und Liebesleben für dich bereit hält? Die Astrologin Aliza Kelly ist sich sicher – und hat ihre Vorahnungen für alle Sternzeichen zusammengefasst.

Was das neue Jahr in Sachen Liebe und Lust für dich bereit hält? Finde es in unserem Horoskop für 2022 heraus!

Steht e ine Sexflaute bevor oder wird das kommende Jahr heisser denn je? Glaubt man d er Astrologin und Autorin Aliza Kelly, dann reicht ein Blick nach oben, um Gewissheit zu bekommen. Der Sextoy-Hersteller WOW Tech Group (Ihr Bestseller: Der ikonische Womanizer) hat Aliza Kelly engagiert, um ein fundiertes Jahreshoroskop mit Fokus auf Sex und Liebe zu erstellen.

20 Minuten Lifestyle verrät sie exklusiv vorab , worauf sich Steinbock, Widder, Löwe und Co. im kommenden Jahr einstellen können.

Widder

Plötzlich Lust auf Sex in der Küche? Daran könnte beim Sternzeichen Widder der Jupiter schuld sein. Pexels/Brenner

Der Widder ist dafür bekannt, leidenschaftlich, enthusiastisch und impulsiv zu sein. Als Feuerzeichen sucht er stets den Nervenkitzel und strebt danach, die oder der Beste zu sein. Im Jahr 2022 gibt es einige aufregende Gelegenheiten dafür: Am 10. Mai wird Jupiter, der Planet des Glücks und des Reichtums, zum ersten Mal seit 2011 in den Widder eintreten und gibt diesem so die Möglichkeit, sein volles Potenzial zu entfalten. Das Vergnügen wird in jedem Lebensbereich maximiert. Ergreif den Moment! Geht es um Herzensangelegenheiten und die Libido, solltest du dich nicht wundern, wenn du plötzlich dazu inspiriert wirst, an unerwarteten Orten mit Sex zu experimentieren. In der Küche? In der Öffentlichkeit? Im Hinterhof? Nur zu!

Stier

Sanfte Kerzen, Massagen oder glatte Stoffe wie Seide: 2022 wird für Stiere sinnlich und luxuriös. Pexels/Cottonbro

Das Jahr 2022 lässt den Stier dank der Sonnen- und Mond-Finsternisse am 30. April, 16. Mai, 25. Oktober und 8. November starke Veränderungen erleben. Die sind zwar wunderschön, aber auch nicht immer einfach – besonders für ein Sternzeichen, das Beständigkeit und Kontinuität schätzt. Gut, dass kaum etwas so erdet wie Körperlichkeit. Daher wünschen sich Stiere im neuen Jahr luxuriöse Erfahrungen: Das Anzünden sanfter Kerzen, ein Bad mit Öl oder eine langsame Massage mit duftenden Feuchtigkeitscremes oder Gleitgels. Auch aphrodisierende Speisen und glatte Seide stehen hoch im Kurs. Etwas mehr Zeit für die Vorbereitung zahlt sich also aus. Der Hals gilt als erogenste Zone des Stiers. Küsse oder Knabbereien in diesem Bereich bringen ihn in Wallungen.

Zwilling

Zwillinge sind verspielt und haben gerne mehrere Eisen im Feuer. Pexels/KoolShooters

Der Zwilling wird seinem Namen gerecht und ist für Dualität bekannt: Das Luftzeichen liebt es, viele Eisen im Feuer zu haben. Dies wird in 2022 gleich vier Mal durch den rückläufigen Merkur unterstützt. Am 14. Januar, 10. Mai, 9. September und 29. Dezember ist es soweit. Jeder Zyklus dauert etwa drei Wochen. In dieser Zeit sollten Zwillinge sehr aufmerksam sein. Der beste Weg sich vorzubereiten? Nutzt eure angeborene Wortgewandtheit! Neben einer allgemeinen Experimentierfreudigkeit regen witzige Sprüche und Dirty Talk das Luftzeichen an. Wie wäre es also mit erotischen Spielen zum Einheizen? Die Verbindung von Vergnügen und Spiel passt perfekt.

Krebs

Der Krebs nimmt Empfindungen stark über die Hände wahr. Pexels/Ron Lach

Die Dinge waren vergangenes Jahr nicht einfach, aber in 2022 kommt ein ausserordentlich glückliches Jahr auf das Sternzeichen zu! Abenteuer und aufregende Gelegenheiten warten. Eine seltene Sternenkonstellation am 8. April sorgt für den Beginn neuer Erkundungen in praktisch jedem Lebensbereich. Mit diesem Tag beginnt eine ausgezeichnete Zeit, um geheimen Leidenschaften und Wünschen nachzugehen. Krebse neigen dazu, Emotionen zu verbergen, um sich zu schützen. Doch legen sie ihren Panzer einmal ab, enthüllt sich brennende Lust. Das Vertrauen durch körperliche Nähe aufzubauen ist das A und O: Kuscheln, Löffeln und Händchenhalten (der Krebs empfindet stark über die Hände) ermöglichen es, sich mit Partnerinnen und Partnern verbunden zu fühlen.

Löwe

Streicheleinheiten am Rücken zeigen dem Löwen, dass er begehrt wird. Pexels/Nothing Ahead

Löwen sind die Könige unter den Tierkreiszeichen: Sie sind bekannt für ihre Persönlichkeit, ihre Kreativität und ihren Leistungsdrang. 2021 haben viele Löwen tiefgreifende Veränderungen durchlebt. Dafür sieht es in ihrem Liebesleben jetzt harmonisch aus. Vorerst. Denn wenn Saturn im Jahr 2023 den Wassermann verlässt, wird der ein oder andere Löwe nochmals eine Transformation durchleben. Aber lasst euch hiervon nicht stressen: Im Grunde geht es nur darum, eure persönliche Energie anzunehmen und das Leben in vollen Zügen zu geniessen. Auch beim Sex liebt es der Löwe zu protzen und begehrt zu werden. Eine gute Möglichkeit das zu zeigen: Leichte Streicheleinheiten über den Rücken, die diese erotische Wildkatze zum Schnurren bringen.

Jungfrau

2022 wird für das Sternzeichen Jungfrau das Jahr, um auszuprobieren, wofür man bisher zu schüchtern war. Pexels/Cottonbro

Jungfrauen haben zwar jugendliche Qualitäten; sind aber auch sehr leidenschaftlich. Ganz im Gegensatz zum Namen wollen sie gerade wenn es um Sex geht wissen, wer es mit wem tut und wann sie es das nächste Mal tun werden. Gut, dass es im Jahr 2022 jede Menge Gelegenheiten gibt. Jupiter sei Dank wird der Horoskop-Bereich der Jungfrau vergrössert, der mit Bündnissen, Partnerschaften und ernsthaften Verpflichtungen verbunden ist. Am 12. April schickt der Planet zudem Lustwellen, die unerwartete Fantasien in der Jungfrau freisetzen! Gibt es etwas, das du dir schon lange wünscht, aber immer zu schüchtern warst, es zu verwirklichen? Ab diesem Datum wirst du dich inspiriert fühlen, dem Vergnügen oberste Priorität einzuräumen. Jungfrauen werden mit dem Magen in Verbindung gebracht – sanfte Streicheleinheiten am Bauch haben eine explosive Wirkung.

Waage

Ausgewogenheit und Gleichgewicht ist Waagen wichtig – auch im Liebesleben. Pexels/Ron Lach

Waagen streben nach Harmonie in allen Beziehungen. Im Schlafzimmer schätzt das Luftzeichen Ausgewogenheit. Bei der darf es aber gern heiss hergehen. Da Waagen von der Venus, dem Planeten der Liebe und der Schönheit, gesteuert werden, schätzen sie Ästhetik und behandeln ihre Partnerinnen und Partner wie seltene Kunstwerke. Sie bewundern ihre Körper, ihren Geist und ihre Seele. Das Jahr 2022 wird die Beziehungen der Waage revolutionieren: Am 10. Mai wird Jupiter den Horoskop-Bereich aktivieren, der mit verbindlichen Beziehungen verknüpft ist. Die perfekte Zeit, um Leidenschaft und Partnerschaft zu vereinen und diesen Lebensbereich voranzubringen. Waagen sind darauf bedacht, ihr Gegengewicht zu finden, um gemeinsam in Balance und Harmonie zu schweben. Dennoch wird das Gegenüber ihr Leben auf den Kopf stellen – warum also nicht die klassische 69-Stellung nutzen, um alles aus einer anderen Perspektive zu betrachten?

Skorpion

Beim Sex Neues wagen? 2022 ist für den Skorpion das perfekte Jahr. Pexels/Kamaji Ogino

Der Skorpion und Sexualität gehen Hand in Hand. Das berüchtigte Wasserzeichen ist eng mit seiner Sinnlichkeit verbunden. Es wühlt sich ungeniert durch erotische, tabuisierte Leidenschaften und hat keine Angst, Grenzen zu überschreiten. Zum Glück gibt es im Jahr 2022 viele Gelegenheiten, den Status quo in Frage zu stellen. Die Finsternisse für Sonne und Mond (30. April, 16. Mai, 25. Oktober und 8. November) fordern Skorpione auf, sich mit ihrer Weltsicht auseinanderzusetzen. Ausserdem wird Jupiter den Horoskop-Bereich aktivieren, der mit Liebe, Romantik und Kreativität zu tun hat. Skorpione können sich auf viele Gefühle, Verabredungen und Schmetterlinge im Bauch freuen! Scheue dich nicht, beim Sex zu experimentieren und Neues zu wagen, beispielsweise mit Rollenspielen und Fesseln. Das mit dem Skorpion assoziierte Körperteil ist die Leistengegend und alles, was dazwischen liegt – es darf also ordentlich knistern!

Schütze

Fernbeziehung? Der Schütze sieht es 2022 positiv und als eine Chance, Intimität an neuen Orten zu erleben. Pexels/Anna Shvets

Schützen sind von neuen Erfahrungen fasziniert. Das gilt auch im Schlafzimmer. Das Sternzeichen betrachtet Intimität als eine Gelegenheit zur Entdeckung und Erforschung. Das vielleicht wichtigste astrologische Ereignis im Jahr 2022 findet am 10. Mai statt, wenn Jupiter, der Glücksplanet, in den Widder eintritt und damit eine neue Ära des Lebens einleitet: Wachstum und Leidenschaft stehen im Fokus. Möglich ist zum Beispiel, dass der Schütze sich mit einem Liebhaber aus der Ferne verbindet. Während andere Sternzeichen an dieser Stelle zögern würden, könnte er nicht glücklicher über die neue Erfahrung sein. Schliesslich ist sie eine hervorragende Chance, neue Orte zu erkunden und an diesen Intimität zu erleben. Vielleicht sogar im Freien? Nutz deine Neugier und lass dich treiben. Die Hüftregion spricht den leidenschaftlichen Schützen besonders an, also mach dich bereit für einen rauen Ritt und eine extra Portion Power!

Steinbock

Sex und Masturbation sind für den Steinbock perfekte Mittel, um zu entspannen. Pexels/Cottonbro

Im Jahr 2022 wird Saturn den Horoskop-Bereich des Steinbocks der mit Werten, Finanzen und persönlichem Vermögen verbunden ist, aktivieren. Denk daran, dass Zeit und Geld nur in die Erfahrungen investiert werden sollten, die du wirklich willst. Wenn der Alltag von kräftezehrenden Verpflichtungen dominiert wird, ist es an der Zeit, für mehr Vergnügen zu sorgen! Trotz seines stoischen Auftretens gehört der Steinbock zu den lustvollsten Sternzeichen. Genau wie seine langfristigen Ziele geht er Sex mit Hingabe und sinnlicher Intensität an. Zudem ist die Mischung aus Sex und Masturbation für das Erdzeichen das perfekte Mittel, um zu entspannen. Allerdings hat seine Sexualität auch einen gewissen Wettbewerbscharakter: Heisse Intimität kann zu einer Art Besessenheit werden. Solange die Begierde jedoch ausgeglichen ist, ist 2022 das perfekte Jahr, um es krachen zu lassen!

Wassermann

Für den Wassermann lautet das Motto 2022: Kopf aus und dafür lieber mal ein Toy an. Unsplash/We-Vibe Toys

Der Wassermann ist ein Visionär, der seiner Zeit immer etwas voraus ist. Geht es um Intimität, ist er daher schnell mal etwas verkopft. Dafür ist die Fantasie über grandiosen Sex für ihn manchmal noch anregender, als ihn tatsächlich zu haben – und das ist völlig in Ordnung! Noch bis ins Jahr 2023 ist Saturn, der Planet der Verpflichtungen und der Verantwortung, in den Wassermann eingezogen. Für das Wasserzeichen bedeutet das soviel Selbstvertrauen wie nie zuvor. Es ist an der Zeit, die eigenen Wünsche und Erwartungen in den Vordergrund zu stellen. Vielleicht spiegeln sie sich in einer unerwarteten Wahl der Partnerin oder des Partners wider? Oder treten Unabhängigkeit, Freiheit und Erkundungen ohne äußere Verpflichtungen in den Vordergrund? Welcher Weg auch kommt, Wassermänner sollten ihre Lust zelebrieren und ausleben. Also Kopf aus und das ein oder andere verspielte Gadget an!

Fische

Für Fische hängen Spiritualität und Sexualität eng zusammen. Pexels/Tim Samuel

Fische haben in 2021 eine Zeit der Transformation durchlebt, die auf Jupiter zurückzuführen ist. 2022 wird der Planet beenden, was er begonnen hat – und bietet dadurch unzählige Chancen. Die Welt wird den Fischen zu Füßen liegen! Im Vordergrund stehen Wünsche und Zielsetzungen sowie Selbstliebe und die Auseinandersetzung mit der eigenen Person. Der Fisch gilt als spirituelles und einfühlsames Sternzeichen. Um innere Erlebnisse zu verarbeiten und die tiefen Emotionen zu ordnen, bietet es sich an, sexuelle Kräfte zu nutzen. Wusstest du, dass Orgasmen spirituelles Erwachen verstärken können? Körper, Geist und Seele können sich optimal verbinden. Das passt, denn das Wasserzeichen stürzt sich gern kopfüber in Sinnlichkeit. Die grösste Erregungszonen sind übrigens die Füsse: Wie wäre es mit einer sinnliche Fussmassage?

