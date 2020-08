Gegen Alkohol am Steuer Dein Smartphone könnte wissen, ob du betrunken bist

Anstelle eines Röhrchens könnte künftig das Smartphone warnen, wenn eine Person den zugelassenen Alkoholgehalt im Blut überschritten hat und dennoch Auto fahren möchte. Das berichten Wissenschaftler aus den USA.

Das Forscherteam um Brian Suffoletto hat zu diesem Zweck an der Stanford-Universität eine Studie durchgeführt, bei welcher sie Versuchspersonen im Alter zwischen 21 und 43 Jahren aufboten. Ihnen wurde ein Mischgetränk aus Limettensaft und Wodka serviert, bis sich 80 Milligramm Alkohol pro 100 Milliliter Blut in ihrem System befanden. Dies ist in den USA das Limit beim Autofahren. In der Schweiz sind es 50 Milligramm pro 100 Milliliter Blut oder 0,5 Promille.