Weine zu lagern hat etwas ziemlich Erwachsenes, Vernünftiges, ausserdem schwingt ein leicht elitärer Touch mit. Es sind wenige Weintrinker und Weintrinkerinnen, die gekaufte Flaschen erst einmal für ein paar Jahre in den Weinkeller legen und für besondere Momente aufsparen. Dabei hat das Lagern von Wein einige Vorteile.

Chillen macht den Wein besser

Ältere, gelagerte Weine überraschen oft mit einer Fülle an spannenden Geschmäckern.

Die meisten Weine aus dem Supermarkt werden bereits in einem trinkreifen Alter verkauft. Trotzdem tut es feinen Tropfen oft gut, wenn sie ein paar Monate bis Jahre im Keller ruhen können. Besonders Rotweine geniessen die Auszeit und werden mit den Jahren weicher und runder, weil sie beim Altern Tannine (Gerbstoffe) abbauen. Ausserdem kitzelt das Lagern die sogenannten Tertiäraromen (Primäraromen stammen von den Trauben, Sekundäraromen entstehen bei der Gärung) aus dem Wein heraus – das beschert deinem Tropfen ungeahnte Geschmacks-Nuancen.

Welche Weine kann man lagern?

Eine Lebensdauer von zwei bis drei Jahren ist für Weine eigentlich normal – danach sollte sie getrunken werden. Welche Weine länger gelagert werden können, ist von vielen Faktoren abhängig. Bei Rotweinen hat der Anteil der Gerbstoffe einen Einfluss, aber auch die Flaschengrösse macht einen Unterschied. Weil das Luft- Wein-Verhältnis in grossen Flaschen kleiner ist, reifen diese Tropfen langsamer und bleiben darum auch länger gut.

Portwein kannst du ewig lagern

Weine mögen keine Überraschungen

Ein kalter Wein am warmen Strand – herrlich! Weine hingegen sind ziemliche Mimosen, denn sie mögen Temperaturschwankungen überhaupt nicht.

Die Luft muss stimmen

Dass Weine ziemlich sensible Geschöpfe sind, zeigt sich auch daran, dass sie (wie viele Menschen auch) weder zu tiefe, noch zu hohe Luftfeuchtigkeit mögen. Ist der Lagerraum zu feucht, löst sich die Etikette ab und der Korken kann Schimmel ansetzen. Bei zu niedriger Luftfeuchtigkeit trocknet der Korken aus, er wird porös und es kann Luft eindringen. Im schlimmsten Fall läuft der Wein gleich ganz aus. Experten und Expertinnen empfehlen eine Luftfeuchtigkeit von 70 bis 85 Prozent – ein Wert, der eigentlich nur in einem Naturkeller oder einem Weinklimaschrank zu erreichen ist.

Wein mag es dunkel

Wird es dunkel, ist es Zeit für ein gutes Glas mit Freundinnen und Freunden. Deine besten Weine mögen diese Tageszeit übrigens auch am liebsten.

UV-Strahlen sind Gift für guten Wein, sie rufen chemische Reaktionen hervor, was sich in Farbe und Geschmack bemerkbar macht. Darum sollte man seine besten Tropfen im dunklen Keller lagern und immer nur kurz Lichteinstrahlungen aussetzen. Ist Abdunkeln nicht möglich, kann man seine Weine einfach im Karton oder in der Holzkiste lassen.