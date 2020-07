Neue Funktion

Dein Whatsapp-Konto kannst du in Zukunft auf bis zu vier Geräten nutzen

Eine Nummer, mehrere Geräte: Eine der grössten Einschränkungen des beliebtesten Messengers soll bald der Vergangenheit angehören. Erste Tests mit der neuen Funktion sollen laut Insidern bereits angelaufen sein.

Whatsapp arbeitet laut Insidern an einer neuen Funktion. Damit soll man den Messenger auf mehreren Geräten parallel nutzen können, etwa auf einem Handy und einem iPad oder einem anderen Tablet. Bis zu vier Geräte soll man in Zukunft verknüpfen können. Wann die Funktion für Nutzer freigeschaltet wird, ist derzeit noch nicht klar.

Wollte man Chats auch auf einem zweiten Gerät lesen, musste man sich dort neu verifizieren, verlor aber so den Zugang zu Whatsapp am anderen Gerät. Künftig soll es möglich sein, das eigene Konto parallel auf bis zu vier Geräten zu nutzen. Etwa auf einem Handy und einem iPad oder einem anderen Tablet. Die Geräte muss man mit einem SMS-Code verifizieren, erklärt Wabetainfo.com . Wann die neue Funktion lanciert wird, ist nicht klar.

Tipphilfe für Faule

Smart Reply kann aber noch mehr: Die Funktion soll nach und nach den Schreibstil des Nutzers übernehmen. So soll das Feature erkennen, wie oft und in welchem Zusammenhang man Emojis verschickt – und diese dann für die automatischen Antworten übernehmen. Wer die Funktion rege nutzt, sollte also womöglich in Zukunft kaum noch eigene Texte zum Antworten tippen müssen. Wer ein Smartphone mit Android 10 nutzt, bei dem sollte die Funktion in den kommenden Tagen automatisch erscheinen.