Deine Foundation passt nicht mehr? Dieser Hack soll helfen

Ist das der ultimative Hack für alle Badi-Fans und Sonnenkönige und -königinnen? Auf Tiktok sieht man aktuell immer wieder, dass die eigene Foundation mit Lidschatten in Blau- und Lilatönen ganz einfach angepasst werden kann – etwa, weil dein Teint nach all den Sonnenstunden so gar nichts mehr mit deinem normalen Make-up-Ton zu tun hat. Nuancen, die eigentlich viel zu gelbstichig sind, sollen plötzlich perfekt zum eigenen Hautton passen, orange Töne werden ausgeglichen. Ob das wirklich funktioniert oder die Arbeit hinter dem Hack den Ertrag so gar nicht rechtfertigt, testet Video Producer Sarah im neuen «Trash or Treasure», damit du es nicht selbst ausprobieren musst.