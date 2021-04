«Die Bachelorette» – Folge 1 - «Deine Füsse finde ich herzig und deine Zähne sind brutal»

Das Fremdschäm-Barometer von «Die Bachelorette» schlägt schon in der ersten Folge aus. Es wurde bereits fleissig gestrippt, gezüngelt und gestritten.

1 / 12 Die amtierende Bachelorette Dina Rossi (29) ist Jungpferde-Ausbildnerin – klar wurde die Staffel also mit einer Szene eröffnet, in der sie ohne Sattel im Kleid entlang einer Küste in Kreta galoppiert. CH Media Im Gespräch mit ihrer Mami wirds emotional. Letztes Jahr wurde bei Dina Gebärmutterhalskrebs diagnostiziert. «Ich hatte das Gefühl, ich müsste mein Testament vorbereiten», so die Mutter einer vierjährigen Tochter. «Nach der Operation habe ich die tolle Nachricht bekommen, dass ich noch immer Kinder bekommen kann – was ein absoluter Wunsch von mir ist», so Dina weiter. CH Media Bei den Jungs geschieht indes wortwörtlich ein Schwanzvergleich. Der anstrebende Schauspieler Pharrell gügslet bei Küken Andrin (19) in die Badehose und kommt zum Fazit: «Eine Anaconda ist länger.» Dass dieser Diss voll kein guter Diss ist, checkt er wohl nicht. CH Media

Darum gehts Heute Abend lief auf 3+ die erste Folge der diesjährigen Staffel «Die Bachelorette».

Wir haben uns die Show von A bis Z angeschaut, damit ihr das nicht müsst.

Unten erfahrt ihr, was die peinlichsten Momente waren, wer Dina Rossis Typ ist und wer gehen musste, bevor es überhaupt richtig angefangen hat.

Das war gut

Normalerweise mausert sich immer etwa der gleiche Typ Macho zum Favoriten der jeweiligen Bachelorette. Dina Rossi (29) scheint nun aber mit dieser Tradition zu brechen. Noch vor der offiziellen Entscheidung überreicht die Mutter einer vierjährigen Tochter ihre allererste Rose an den etwas bünzligen Mathestudenten und Kletterer Felix (26), der sich für das erste Kennenlernen in eine österreichische Tracht geschmissen hat.

Was ihr an dem Halb-Österreicher besonders gefallen hat: Als er sie mit einer Mozart-Kugel füttert und sie ein Stückli abbeisst, schiebt er sich unbeirrt die andere Hälfte in den Mund. Für sie ein Zeichen der Vertrautheit – in Zeiten der Pandemie wohl umso mehr.

Ohnehin scheint sie herzliche Gesten und weiche Gemüter zu mögen. Ihre zweite Rose geht an Hans (ja, das ist der, dessen Urgrossvater, Grossvater und Vater ebenfalls Hans heissen). Hans trägt ein Gedicht vor, das mit «Du hast richtig verstanden, mein Name ist Hans, ein paar Sprüche habe ich schon gehört, meistens etwas mit Gans» beginnt und mindestens so schlecht weitergeht. Auch der extrem schüchterne Cristian (22), der erst vor Kurzem sein erstes Mal hatte, Bastian (29), der einer frierenden Dina seine Jacke ausleiht und Cesare (33), der ihr einen überdimensionalen Teddy schenkt, kriegen von ihr vorzeitig eine Rose.

Das war übel

Fremdschäm-Liebhaber aufgepasst: Schon im Staffelauftakt kann man sich vor Testosteron geballten Hahnenkämpfen, Selbstlob-Monologen und ungeschickten Flirt-Versuchen kaum retten. Schon in der ersten Folge beim Gruppendate legt Solarmonteur Barna (23) für Dina einen Striptease hin, Altersheim-Koch Yannick (22) füttert sie «unbeholfen» (Dinas Worte) mit einer Erdbeere und Küchenchef und Hobby-DJ Cyrill (24) leckt Schnaps von ihrer Schulter.

Dass plötzlich an ihr gezüngelt wird, findet sie «krass mutig, fast schon chli frech». Ob seine Zunge bald auch an ihren Füssen kleben wird – oder ihren Zähnen? So machte Cyrill ihr davor das etwas sonderbare Kompliment: «Deine Füsse finde ich herzig und deine Zähne sind brutal.»

Humor scheint zudem nicht die Stärke der Gruppe zu sein. Als Dina die Jungs dazu aufruft, sie zum Lachen zu bringen, läuft Boxer Joel (19) rot an und schweigt erstmal verlegen, Erdbeerfütterer Yannick macht Furzgeräusche mit seinen Achseln und Wirtschaftsstudent Francesco (27) fängt hysterisch ganz in Joker-Manier an zu lachen – wohl um sie anzustecken.

Ebenfalls mangelhaft: Die Mathekenntnisse von Küken Andrin. So me i nt der 19-jährige selbsternannte Frauenversteher zu Mitstreiter Joel: «Diese F ormel musst du kennen: 30 P rozent fresh, 30 P rozent B ad B oy, 10 P rozent S pirit, A lter .» Ob es doch kein Rechenfehler ist und er die restlichen 30 Prozent seines Erfolgrezepts einfach geheim halten will?

Die sind raus

Für drei Männer geht die Reise schon nach wenigen Tagen zu Ende. Die Koffer packen müssen Yannick – vermutlich wegen seines ungenügenden Feingefühls beim Füttern, Markus (25), bei dem es trotz der gemeinsamen Liebe für Tiere nicht gefunkt hat und Francesco, der im Superman-Kostüm zum ersten Treffen kam und für Dina zwar ein «super Mann – aber leider nicht mein Superman» ist.