Mögliche Ursachen für juckende Kopfhaut

Das kannst du gegen trockene Kopfhaut tun

Falls Trockenheit die Ursache für den Juckreiz ist, reichen einige Veränderungen in deiner Haarpflege-Routine, um dieses Problem wieder in den Griff zu bekommen. Bei Schuppenflechte empfehlen wir dir den Gang zum Arzt oder der Ärztin, damit sich diese nicht weiter bis zum Ohr oder über den Haaransatz hinaus bildet.

1. Der Rhythmus Wie oft das Haar gewaschen werden sollte, hängt von deinem Haartyp ab. Fakt ist aber: Durch zu häufiges Waschen trocknet die Kopfhaut aus, da sich die natürliche Talgschicht nicht regenerieren kann. Durch unregelmässige, lange Waschabstände können sich allerdings Schuppen bilden. Achte deshalb auf Regelmässigkeit beim Haarewaschen – für die meisten ist alle zwei bis vier Tage ideal. Übrigens: Zu heisses Föhnen begünstigt kleine Risse in der Kopfhaut, wodurch Entzündungen entstehen können. Lass deine Haare also, wenn möglich, ab und zu an der Luft trocknen.

2. Das Verwöhnprogramm

Deine Kopfhaut will gepflegt und stimuliert werden. Deshalb solltest du sie beim Shampoonieren (oder mit einem speziellen Kopfhaut-Öl) schön massieren und immer wieder mit ein paar sanften Bürstenstrichen verwöhnen – so wird das natürliche Fett im Haar verteilt. Die Bewegungen mit der Bürste regen zudem die Kopfhaut an, Talg zu produzieren und schützen sie so vor dem Austrocknen.