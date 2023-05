Mückenstiche: Deine Seife könnte schuld sein

Manche Menschen lässt der Anblick von Mückenschwärmen kalt – weil die Tiere sie in Ruhe lassen.

Einige Menschen ziehen Mücken an, andere überhaupt nicht.

So gross die Freude über längere und hoffentlich auch bald wärmere Tage auch sein mag, es gibt etwas – oder vielmehr jemanden – der selbst das lauschigste Draussensein ruinieren kann: Mücken. Gerade nach langen Phasen des Dauerregens können sie zur echten Plage werden . Allerdings nicht für jeden. Denn während einige Menschen die verschiedenen Stechmückenarten wie ein Magnet anziehen, werden andere von den lästigen Viechern weitestgehend in Ruhe gelassen.

Doch warum ist das so? Dazu liefern Forschende vom Virginia Tech in Blacksburg (US-Bundesstaat Virginia) neue Erkenntnisse.

Geruchsmix macht den Unterschied

Klares Ergebnis und ein Aber

Dabei zeigte sich, dass jeder der Freiwilligen sein eigenes einzigartiges Geruchsprofil ausstrahlte, von dem einige für Mücken attraktiver waren. Das Benutzen von Seifen veränderte diese Geruchsprofile aber deutlich. So stellte sich heraus, dass manche Seifen Mücken stärker anziehen als reiner Körpergeruch. Doch die Reinigungsmittel wirken nicht bei allen Teilnehmenden gleich. Daraus folgern Vinauger und seine Kolleginnen und Kollegen, dass es wohl der Duftcocktail – also das Zusammenwirken von persönlichen Duftprofil und Seife – ist, den Unterschied macht.

Generell lässt sich laut den Forschenden sagen, dass fruchtige und blumige Düfte eher anziehend wirken, solche mit Kokosaroma dagegen Stechmücken eher abschrecken. «Ich würde eine Seife mit Kokosnussduft wählen, wenn ich die Anziehungskraft von Mücken verringern wollte», so Vinauger zu Corriere.it.

Allerdings gibt es Ausnahmen von dieser Regel, wie eine Forschungsarbeit aus dem Jahr 2015 zeigt . Damals wies ein Team der New Mexico State University nach, dass das Victoria’s-Secret-Parfum «Bombshell» Mücken auf Abstand hält , ein fruchtig-blumiges Parfum, wie die damalige Studienleiterin, Stacy Rodriguez, damals betonte.

«Kulinarische» Vorliebe der Mücken könnte Duftpräferenz erklären

Grund für die nun von den Virginia-Tech-Forschenden gemachte Beobachtung könnten die «kulinarischen» Vorlieben von Stechfliegen sein: Sie ernähren sich nämlich nicht nur von Blut, sondern vor allem von Pflanzennektar. Allzu blumiger Seifenduft und Produkte auf Pflanzenbasis könnten sie also in die Irre führen. Das Blutzapfen beim Menschen wäre demnach also eher ein Versehen.