«Bella, deine Mumu ist so eng und saftig, man könnte meinen, ich sei der Erste.» Ich weiss nicht mehr, wer das gesagt hat. Schlimm genug, dass ich noch weiss, dass es der Typ überhaupt gesagt hat, während er in mich eindrang und sich seinen Entjungferungsfantasien hingab. Ob auf der morgendlichen Skipiste oder bei den Ladies, geht doch nichts darüber, der Erste zu sein, der seine Spuren in die weiche Masse fräsen darf, nicht wahr, Jungs? Ich fühlte mich bei seiner Aussage jedenfalls wie ein Stück Rindfleisch in der Pfanne, das ein unerfahrener Koch mit der Daumenprobe malträtiert, um zu sehen, ob es schon gar ist. Und selbst wenn sein Urteil dabei gut ausfällt: bringt es dem Rindlein – also mir – dann auch nichts mehr.