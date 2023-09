Deitingen SO: Diebe mithilfe von Diensthund Quma geschnappt

Mehrere Personen versuchten am Mittwoch kurz nach 0.45 Uhr, an der Hartmattstrasse in Deitingen parkierte Autos zu öffnen. In der Region des Bahnhofes stellte die Polizei drei tatverdächtige Männer fest. Als diese die Polizisten erblickten, flüchteten sie umgehend in ein nahegelegenes Maisfeld, das von den Ordnungskräften umstellt wurde.