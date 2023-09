Delémont: Standbetreiberin bringt an Produktemesse Kind zur Welt 

Als bei der Produktmesse in Courtemelon JU der Krankenwagen vorfuhr, ahnten die Besucherinnen und Besucher bereits Böses.

Am Wochenende musste die Ambulanz zu einer Messe in der Nähe von Delémont JU ausrücken.

Als beim Schweizer Wettbewerb für Regionalprodukte in Courtemelon JU am Samstagvormittag die Ambulanz vorfuhr, befürchteten die Besucherinnen und Besucher Schlimmeres. «Wir dachten natürlich, dass es sich um ein gesundheitliches Problem handelt oder sich jemand ernsthaft verletzt hat», sagt Event-Sprecher Olivier Boillat zu 20 Minuten.

Über 15’000 Besucherinnen und Besucher, darunter Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider, nahmen an der zehnten Ausgabe des Schweizer Wettbewerbs der Regionalprodukte teil. Dabei buhlten 1303 Regionalprodukte aus der ganzen Schweiz um die Gunst der Jury. Am meisten Medaillen (77) gingen an den Kanton Waadt. Dahinter folgen die Freiburger (72), die Jurassier (65), die Berner (53) und die Walliser (53).