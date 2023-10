Delhi: Schweizerin ermordet – Verdächtiger verstrickt sich in Widersprüche

Nach einem Leichenfund in Indien vor knapp einer Woche ist der Verdächtige weiterhin in U-Haft. Denn nicht nur er, sondern auch seine Familie stellen sich gegenüber den Behörden quer.

1 / 4 Am 20. Oktober fanden Passanten im Stadtteil Tilak Nagar in Delhi eine Frauenleiche. Screenshot/Google Maps Schnell war klar, dass es sich bei der Ermordeten um eine etwa 30-jährige Schweizerin handelt. Ihre Arme und Beine waren mit Metallketten gefesselt. (Symbolbild) IMAGO/Rolf Kremming Kurz nach dem Fund verhaftete die Polizei einen tatverdächtigen Inder. Später wurden an seinem Wohnort umgerechnet 215’000 Franken, Schusswaffen, viele SIM-Karten und mehrere Handys gefunden. IMAGO/Hindustan Times

Darum gehts Vor einer Woche wurde eine Schweizerin in der indischen Hauptstadt Neu Delhi brutal ermordet.

Der tatverdächtige Gurpreet S. ist weiterhin in U-Haft, verstrickt sich laufend in widersprüchliche Aussagen.

Eine Autopsie der Leiche kann derweil erst durchgeführt werden, wenn Angehörige des Opfers nach Indien reisen.

Fast eine Woche nach dem Fund der Leiche einer etwa 30-jährigen Schweizerin in der indischen Hauptstadt Delhi sind nach wie vor viele Fragen offen – es gibt aber auch neue Erkenntnisse. Nachdem bei der Durchsuchung des Wohnorts des verdächtigen 30-Jährigen umgerechnet 215’000 Franken Bargeld, drei Schusswaffen mit Munition, ein Dutzend SIM-Karten und vier Handys gefunden wurden, prüft die indische Polizei einen möglichen Zusammenhang mit Menschenhandel.

Mutter und Schwester unkooperativ, Vater ausser Land

Der Verdächtige Gurpreet Singh befindet sich nach wie vor in Polizeigewahrsam. Wie der «Indian Express» berichtet, hat ein Gericht in Delhi den Verdächtigen nun zu fünf Tagen Untersuchungshaft verurteilt. Denn die Polizei benötige mehr Zeit, um Singh und seine Familienmitglieder zu befragen. Während sich der Vater derzeit im Ausland aufhalte, seien die Mutter und die Schwester des 30-Jährigen nicht kooperativ.

Auch Gurpreet Singh selbst hat seine Aussage offenbar immer wieder geändert und sich dabei in Widersprüche verstrickt, wie indische Medien berichten. So habe er zunächst ausgesagt, die Schweizerin nicht zu kennen. Zudem berichtete er, dass auch Freunde am Mord beteiligt gewesen seien, sagte später aber, dass er alleine gehandelt habe.

Blut, Haare und Ketten im Auto gefunden

«Wir brauchen Zeit, um die Fakten und Abfolge der Ereignisse zu ermitteln», so ein Polizeisprecher. Im Auto, in dem die Leiche zeitweise versteckt wurde, habe man nebst den Ketten, mit denen das Opfer gefesselt wurde, auch Blut und Haare gefunden. Weil die Familie der getöteten Schweizerin laut der Polizei derzeit nicht nach Indien reisen kann, führe man derzeit noch keine Autopsie durch.

Passanten fanden die halb in einen Plastiksack eingehüllte Leiche am 20. Oktober an einem Strassenrand in der Millionenstadt. Die etwa 30-jährige Schweizerin mit Wohnsitz im Kanton Zürich soll den tatverdächtigen Gurpreet Singh demnach in der Schweiz via Livechat kennen gelernt haben.

Erste Ermittlungen deuten auf Femizid

Am 11. Oktober reiste sie nach Indien, um den Mann zu besuchen. Dort erwürgte sie Singh kaltblütig, nachdem die Schweizerin angeblich einen Heiratsantrag von ihm abgelehnt habe. Aufgrund der bei der Hausdurchsuchung gefundenen Gegenstände ermittelt die Polizei nun aber auch wegen möglichen Menschenhandels.

Das EDA bestätigte am Sonntagabend den Tod einer Schweizer Bürgerin in Indien. Die Schweizer Botschaft in Delhi stehe in Kontakt mit den zuständigen lokalen Behörden.