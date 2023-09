Die Athleten rannten davon, als die Kontrolleure kamen

Fiasko an der Leichtathletik-Meisterschaft im indischen Bundesstaat Delhi: Nachdem bekannt wurde, dass Doping-Kontrolleure im Anmarsch waren, verschwand rund die Hälfte der Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Delhi : «Treten sieben Läufer nicht an, ist etwas faul»

1 / 4 Der Aufmarsch von Athletinnen und Athleten im Jawaharlal-Nehru-Stadion hielt sich in Grenzen. Delhi Athletics Championship Beim 100-Meter-Final trat nur ein einziger Sprinter an, … Delhi Athletics Championship … weshalb Lalit Kumar den Sprint mit riesigem «Vorsprung» gewann. Twitter

Darum gehts Ein Leichtathletik-Meeting in Indien endete mit unschönen Vorfällen.

Etliche Sportlerinnen und Sportler verschwanden vor oder nach den Wettkämpfen.

Grund war das überraschende Erscheinen von Anti-Doping-Experten.

Als Lalit Kumar am Dienstag zum 100-Meter-Final der Männer beim Leichtathletik-Meeting des Bundesstaates Delhi im Jawaharlal-Nehru-Stadion in den Startblöcken stand, war der 20-Jährige schon sicher, dass er Erster werden würde. Denn all seine sieben Konkurrenten hatten sich unter Berufung auf Muskelzerrungen oder Krämpfe zurückgezogen – Kumar war der einzige Finalist, wie Reuters berichtet. «Ich hatte mich wirklich darauf gefreut, gegen die besten Athleten anzutreten, aber niemand ist gekommen», sagte der frustrierte Sprinter gegenüber der Zeitung «Indian Express».

«Ein einzelner Rückzug ist verständlich, aber wenn sieben Läufer zurücktreten, weiss man, dass etwas faul ist», sagte dazu Sandeep Mehta, Sekretär der Delhi Athletics. In der Tat dürfte der Grund für den Rückzug der Athleten ganz woanders zu suchen sein: Kurz vor Beginn des Meetings war bekannt geworden, dass eine Delegation von Funktionären der staatlichen Anti-Doping-Behörde im Anmarsch war.

Der 100-Meter-Sprint war nicht die einzige Disziplin, die durch die drohenden Dopingkontrollen betroffen war. So lief etwa ein Hürdenläufer im Ziel einfach weiter, um einer Kontrolle zu entgehen. Bei den Juniorinnen passierte dasselbe: Ein Dopingkontrollbeamter musste die Sportlerin verfolgen, um an ihre Probe zu kommen. Und bei Siegerehrungen erschienen laut Mehtra mehrere Gewinner schon gar nicht, um ihre Medaillen abzuholen. Insgesamt soll die Zahl der Teilnehmer am Meeting auf die Hälfte gesunken sein.

Die Kontrollbehörde war aufmerksam geworden, nachdem im Vorfeld in einem Waschraum der Sportanlage leere EPO-Packungen gefunden worden waren. In einem Videoclip waren im WC des Stadions stapelweise gebrauchte Spritzen zu sehen. Doping ist in Indien ein ernstes Problem: Das Land wurde im Bericht der globalen Anti-Doping-Agentur Wada bezüglich festgestellter Verstösse als Nummer zwei hinter Russland gelistet.

