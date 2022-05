Hitzetag im Mai: Delsberg und Bad Ragaz knacken den absoluten Mairekord – Chur schwitzt bei 33 Grad

Seit Tagen schwitzt die Schweiz. Es ist verbreitet mehrere Tage hintereinander zu Temperaturen über 27 Grad gekommen. In Chur zeigt das Thermometer 33 Grad an.

1 / 5 Es ist in der ganzen Schweiz brütend heiss. Gegen den Freitagbend steigt dann das Gewitterrisiko in den Alpen an. MeteoNews Man darf sich also auf Badi-Wetter freuen. 20min/Michael Scherrer Ausflüge an den See werden wohl in den nächsten Tagen eine beliebte Freizeitbeschäftigung sein. 20min/Michael Scherrer

Darum gehts Auch die Prognose für das kommende Wochenende sieht vielversprechend aus.

Basel könnte sogar den ewigen Mairekord knacken.

Beim Sprung ins kühle Nass sollten jedoch einige Dinge beachtet werden.

Nachdem bereits der Anfang der Woche mit Temperaturen um die 27 Grad äussert warm war, scheint auch die Prognose für die nächsten Tage Sommerwetter für uns bereitzuhalten. Laut MeteoNews klettert das Thermometer am Freitag auf über 30 Grad im Flachland. In Chur ist es sogar 33 Grad warm. Den ewigen Mairekord hat nun auch Delsberg geknackt. Dort zeigt das Thermometer 31.8 Grad an. Und später schlug auch Bad Ragaz den bisherigen Mairekord: mit 33.6 Grad lag hier die Temperatur genau 1 Grad über dem bisherigen Rekord vom 18. Mai 1953.

«Die Ecke in der Nordwestschweiz erhitzte sich bis jetzt schon sehr schnell, trotz ein paar Quellwolken im Laufe des Vormittags. Die Messstationen von Basel und Chur sind auch heute bei den Spitzenreiter dabei. In Chur liegt der Mairekord aus dem Jahr 2009 bei 34 Grad. Dieser Wert wird am Freitag wohl eher nicht erreicht. Anders könnte es in Basel aussehen: Der absolute Mairekord liegt dort bei 32.8 Grad.

Weiter schreibt MeteoNews auf ihrer Homepage: «Heute Freitag erwartet uns ein Hochsommertag im Mai. Das heisst die Höchstwerte steigen heute auf über 30 Grad an. Ein ungewöhnliches Ereignis so früh im Jahr.» Es ist also ein historisch heisser Maitag. Gegen Abend steigt jedoch in den Alpen das Schauer- und Gewitterrisiko an.

Vorsicht beim Sprung ins Kühle nass

Die Lust, sich in Flüssen und Seen abzukühlen, steigt. Doch gerade bei kühlen Wassertemperaturen ist Vorsicht geboten. Wie gefährlich ist der Köpfler in den See zu dieser Jahreszeit? Philipp Binaghi, Leiter Kommunikation der Schweizerischen Lebensrettungs-Gesellschaft (SLRG), klärt auf. «Die Baderegeln der SLRG empfehlen, dass man sich nicht überhitzt ins Wasser begibt. Es ist darum sinnvoll, dem Körper genügend Zeit für die Anpassung zu geben. Benetzen und schrittweises Temperieren helfen dabei. Zwei Stunden in der Sonne zu liegen und dann direkt in Wasser zu springen, ist hingegen wenig ratsam.»

In einem solchen Fall droht eine Ohnmacht, wenn der überhitzte Körper plötzlich und unvorbereitet in kaltes Wasser eintaucht. Doch wie reagiert man, falls man jemanden beobachtet, dem etwas zugestossen ist? «Das Wichtigste bei einer Rettung ist der Selbstschutz. Ertrinkende, die um ihr Leben kämpfen, können eine enorme Kraft entwickeln und den Retter oder die Retterin im schlimmsten Fall sogar unter Wasser ziehen», so Binaghi.