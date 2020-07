vor 1h

Delta-Pilot stürzt ab und wird schwer verletzt

Am Dienstagabend ist an der Gäsistrasse in Weesen (Gemeindegebiet Glarus Nord) ein Deltasegler abgestürzt. Er wurde schwer verletzt.

Der Delta-Pilot war am Dienstag in Amden gestartet. Laut Aussagen von Auskunftspersonen sei er

daraufhin gegen 19.50 Uhr mit hoher Geschwindigkeit im Sinkflug in Richtung Tal geflogen und auf einer Wiese an der Gäsistrasse in Weesen (Gemeindegebiet Glarus Nord) abgestürzt.