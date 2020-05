Finanzielle Schieflage

Dem FC Basel könnte Ende Juni das Geld ausgehen

Präsident Bernhard Burgener schlägt Alarm. Ohne Zuschauer geht dem FCB bald das Geld aus. Geisterspiele sind für ihn keine Option.

Lange hat er geschwiegen. Aber jetzt hat Bernhard Burgener mit SRF gesprochen. Und was der Präsident und Mehrheitsaktionär des FC Basel zur Lage des Clubs in Zeiten des Coronavirus zu sagen hat, birgt Sprengstoff. «Wir sind bei den liquiden Mittel gut bis und mit Juni.

Was positiv formuliert ist, bedeutet im Umkehrschluss: Bereits Ende Juni könnten dem FCB die flüssigen Mittel ausgehen. Hätte sich der Club nicht letzte Woche mit seinen Spielern über eine Lohnreduktion geeinigt, wären die Kassen wohl schon im Mai leer gewesen.

Auf der Suche nach Investoren

Spiele mit Zuschauern im Herbst scheinen allerdings in der aktuellen Lage Wunschdenken zu sein. Und so ist Burgener derzeit auf der Suche nach Investoren, die Geld in seinen FCB einschiessen wollen.