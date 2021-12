Jungfraujoch – Dem Himmel so nah

Die Hochalpine Forschungsstation Jungfraujoch ist weltweit einer der besten Orte, um Klima- und Umweltforschung zu betreiben. Hier, in den Alpen mitten in Europa, trennen sich Nord- und Südwetter und besonders im Winter ragt die Station dank ihrer hohen Lage bis in die freie Schicht der Troposphäre hinein. Diese Luftschicht ist normalerweise nicht von lokalen Verschmutzungen wie Abgasen betroffen.

Zentral ist ihre Arbeit auch für zahlreiche Forschungsprojekte zu Klima- und Umweltfragen. Denn die Erderwärmung, die als Thema zwar omnipräsent ist, aber als konkrete Bedrohung gleichzeitig doch weit weg scheinen kann, ist hier mess-, seh- und spürbar. Durch die Aufzeichnungen der vielen Messgeräte, die jede noch so kleine Veränderung in der Atmosphäre wahrnehmen, aber auch beim blossen Blick in ihre Umgebung: Der Permafrost in den Felsen taut, überall tropft Wasser von den Wänden, Steinschläge werden häufiger. Heute regnet es im Sommer manchmal tagelang, noch vor wenigen Jahren gab es drei Tage Regen, sonst fiel immer Schnee. Und auch der Gletscher ist bei Weitem nicht mehr so mächtig, wie er einst war.