Schulfusion – Dem Kanton Schwyz gehen die Gymnasiasten aus

Die Kantonsschule Kollegium Schwyz (KKS) und das private Theresianum Ingenbohl mussten in den vergangenen Jahren einen starken Rückgang der eingeschriebenen Schülerinnen und Schülern verzeichnen. Die geringe Schülerzahl erschwere ein vielfältiges Bildungsangebot. Grund für die niedrigen Zahlen sieht der Regierungsrat Schwyz in der hohen Mittelschuldichte im inneren Kantonsteil von Schwyz. Die beiden Mittelschulen haben deshalb im September letzten Jahres die Absicht er klärt , die Schulen in den Räumlichkeiten der KKS in Schwyz zusammen zu führen.