Sachbeschädigung am Frauenstreik - «Dem leidenden Gewerbe noch eins reingedrückt»

Hunderte von Frauen formierten sich am 14. Juli 2021, um sich für die Gleichstellung der Geschlechter einzusetzen.

Während des Frauenstreiks in Basel kam es zu Sachbeschädigung.

Am Montag zogen Hunderte von Frauen durch Basels Innenstadt, um sich für die Gleichstellung der Geschlechter stark zu machen. Unbekannte griffen während der Demonstration zu Farbe und versahen die Schaufenster eines Kleiderladens mit feministischen Kampfansagen.

Laetitia Block, Präsidentin der Jungen SVP Basel-Stadt zeigt sich auf Twitter empört. «Toll gemacht, liebe Frauenstreikler. Dem unschuldigen und ohnehin schon leidenden Gewerbe gleich noch eins reindrücken mit Sachbeschädigungen», schreibt sie und bezieht sich auf die Corona-Krise und die damit verbundenen Schliessungen der Läden. Die Aktion betitelt Block als «Frechheit». Sie fügt an: «Das hat ganz sicher nichts mit dem Kampf für Frauenrechte zu tun.»

«Drei Frauen mussten Schaufenster putzen»

Eine Angestellte des betroffenen Geschäfts sagt gegenüber 20 Minuten: «Es waren drei Frauen, die am Dienstagmorgen zwei Stunden putzen mussten. Das ist natürlich nervig und auch mit Kosten verbunden.» Von einer Anzeige habe der Laden aber bisher abgesehen.

Die Polizei bestätigt die Sachbeschädigung. «Die Täterschaft, die aus der Anonymität des Kundgebungszugs agierte, konnte nicht in flagranti erwischt werden», so Polizeisprecher Toprak Yerguz. Zudem seien Beweise gesichert worden. «Allenfalls lässt sich im Nachgang die Täterschaft ermitteln», so Yerguz. Abgesehen von den Schmierereien sei die Demonstration aus polizeilicher Sicht ruhig verlaufen.