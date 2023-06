Baar ZG: «Dem Piloten könnte eine Anklage blühen»

Wie kann es dazu kommen?

« Solche Vorfälle sind leider keine Seltenheit. Alle bekannten Flugzeugstaffeln haben irgendwann einen Unfall», sagt Aviatik-Experte Max Ungricht. Davon sei die Patrouille Suisse nicht ausgenommen. Laut Hansjörg Egger, Militärluftfahrtexperte und ehemaliger Angehöriger der Luftwaffe, der verschiedentlich mit der Patrouille Suisse mitgeflogen ist, sieht man im Video, wie der obere Flieger den unteren an der Nase touchiert. Grundsätzlich kommen Berührungen praktisch nie vor. «Die Sicherheitsabstände zwischen den Fliegern sind klar definiert und müssen von den Piloten eingehalten werden.» Zudem flögen die Flugzeuge immer auf unterschiedlichen Höhen, so Egger. Wie er erklärt, kann ein Flugzeug problemlos ohne Nase fliegen. «Sie ist bloss die Verkleidung des Radars und hat keine fliegerische Funktion.»

Wessen Fehler könnte es sein?

Gemäss Aviatik-Experte Max Ungricht geschehen solche Unfälle in den meisten Fällen aufgrund von menschlichen Fehlern. «Ich gehe nicht davon aus, dass die Situation in Baar durch technisches Versagen herbeigeführt wurde. Was jedoch genau passiert ist, wird eine Untersuchung der Militärjustiz zeigen.» Egger hält es für möglich, dass eine Turbulenz für den Unfall oder allenfalls ein technisches Problem verantwortlich war: «Das obere Flugzeug bewegt sich ganz plötzlich nach unten.» Der Pilot des unteren Fliegers habe gut reagiert: «Im Video sieht man, wie er versucht auszuweichen.»

Ist es gefährlich, über bewohntem Gebiet zu trainieren?

Gemäss Ungricht fliegt die Patrouille Suisse meistens über Flughäfen oder dünn besiedelten Gebieten: «Der Grund dafür ist, dass so das Risiko minimiert werden kann, sollte etwas passieren. Wenn sich in der Luft ein Unfall ereignet, können die Teile weit fliegen.» Wenn die Aufführung jedoch in einem besiedelten Gebiet stattfinde, müsse man auch dort trainieren, so Egger. «Die Piloten müssen das Gebiet vor der Show gut kennen.» Bei der Routenplanung lasse man allfällige Unfälle nicht ausser Acht. «Man plant die Route so, dass im Ernstfall kein Flieger ins Publikum stürzt.»