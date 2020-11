Am Dienstag unterlag das Team deutlich 2:6 gegen den HC Davos.

Coach Don Nachbaur sagt, dass er in seinem Team insbesondere Emotionen vermisse.

Normalerweise wären die Spieler des SC Bern nach der 2:6-Niederlage gegen Davos mit einem Pfeifkonzert verabschiedet worden. Doch was ist derzeit schon normal? Diesmal war es ganz still, als die Mutzen mit hängenden Köpfen die leere Arena verliessen und in den mit ultraviolettem Licht bestrahlten Garderobentrakt marschierten.